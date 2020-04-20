Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri - Son Dakika

Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri

MERSİN'de, belediye bando takımı, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla ilçedeki sokakları gezerek, mini konserler verdi.

Tarsus ilçesinde, bando ekibi, ilçedeki mahalleleri gezerek birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çaldı. Bando takımını görenler ise evlerinin balkonlarına çıkıp Türk Bayrakları sallayarak, marşlara eşlik etti.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu belirlenen ana caddelerde vatandaşlara moral konseri veren bando takımı, 2 gün boyunca vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatırken, vatandaşlar ise takdir ve teşekkürlerini alkışlarla yansıttı.

Kötü günlerin bir an önce geçmesi için vatandaşların hijyen şartlarına mutlaka uymalarını isteyen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapılan etkinliği, birlik ve beraberliği arttırmak adına vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Başkan Bozdoğan, yeniden güzel ve sağlıklı günlere geri kavuşmak için vatandaşlara evde kalın çağrısını tekrarladı.

Bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşlara konser verirken, arkalarından takip eden temizlik müdürlüğü aracı da cadde ve sokakların yollarını köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.