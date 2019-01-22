Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Arslan, Belediye Başkanı Saka'yı Ziyaret Etti

Belediye Başkan Adayı Arslan, Belediye Başkanı Saka'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'nı makamında kabul etti.

Belediye Başkan Adayı Arslan, Belediye Başkanı Saka'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'nı makamında kabul etti.

Edremit Belediyesi'nde gerçekleşen görüşme samimi bir havada geçti. Parti içi yarışların Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde olduğunu belirten CHP'li Başkan Adayı Arslan, kendisi haricindeki diğer 6 aday adayına da destekleri için teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Kamil Saka'nın tecrübesinden mutlaka faydalanacağını belirten Başkan Adayı Arslan, CHP içerisinde birlik ve beraberliğin son derece yüksek olduğunu belirterek "31 Mart 2019 tarihinde Edremit Belediyesi'nde CHP'nin ve Millet İttifakı'nın bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise "CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyor, seçim çalışmalarında başarılar diliyorum." Dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

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