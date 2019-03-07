Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Çöpçü, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Belediye Başkan Adayı Çöpçü, Basın Mensuplarıyla Buluştu

2 saat önce

Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkan Adayı Çöpçü, Basın Mensuplarıyla Buluştu, System.String[]
Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinop Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda projelerine ilişkin bilgi veren Çöpçü, Sinop'un bir turizm kenti olduğunu, buna yönelik çalışmalar yapmayı planladıklarını söyledi.

Kentin yaz sezonunda binlerce kişiyi ağırladığına dikkati çeken Çöpçü, belediye sınırlarına dahil olan dört köyün imar planında değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Söz konusu bölgelerde yapılacak imar değişikliğinin ardından yatırımcıların ellerinin rahatlayacağına işaret eden Çöpçü, şöyle konuştu:

"Sinop'ta sadece bir tane dört yıldızlı otel var. Burayı ziyaret edenler de genelde civar illerden gelenler. Çoğu ziyaretçi günübirlik geliyor, yemekleri yanında, hiç para harcamadan geri dönüyor. Sinop, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm şehri. Önemli sahillerimiz var. Şehrin hem kuzey hem güney cephesinde denize girebiliyoruz ancak bu plajlarımızın temiz ve bakımlı olması lazım. Uzun süreli tatil planı yapanlar maalesef kentimize gelmiyor. Bunun sebebi de cazibe merkezlerimizin az olması. Akşamları turist burada ne yapacak? Sosyal alanlar oluşturmalıyız. Turizm alanında yapacağımız çok şey var ancak bir işi yaparken mutlaka planlama gerekir."

Çöpçü, hayata geçirecekleri diğer projelerle ilgili detaylı bilgiler de paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisalı 15 Kadın Halka Saçılacak 6 Ton Mesir Macunu İçin Gece Gündüz Çalışıyor Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Çöpçü, Basın Mensuplarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]