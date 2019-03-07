Belediye Başkan Adayı Çöpçü, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Cumhur İttifakı Sinop
Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü
, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sinop Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda projelerine ilişkin bilgi veren Çöpçü, Sinop'un bir turizm kenti olduğunu, buna yönelik çalışmalar yapmayı planladıklarını söyledi.
Kentin yaz sezonunda binlerce kişiyi ağırladığına dikkati çeken Çöpçü, belediye sınırlarına dahil olan dört köyün imar planında değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Söz
konusu bölgelerde yapılacak imar değişikliğinin ardından yatırımcıların ellerinin rahatlayacağına işaret eden Çöpçü, şöyle konuştu:
"Sinop'ta sadece bir tane dört yıldızlı otel var. Burayı ziyaret edenler de genelde civar illerden gelenler. Çoğu ziyaretçi günübirlik geliyor, yemekleri yanında, hiç para harcamadan geri dönüyor. Sinop, Karadeniz Bölgesi
'nin en önemli turizm şehri. Önemli sahillerimiz var. Şehrin hem kuzey hem güney cephesinde denize girebiliyoruz ancak bu plajlarımızın temiz ve bakımlı olması lazım. Uzun süreli tatil planı yapanlar maalesef kentimize gelmiyor. Bunun sebebi de cazibe merkezlerimizin az olması. Akşamları turist
burada ne yapacak? Sosyal alanlar oluşturmalıyız. Turizm alanında yapacağımız çok şey var ancak bir işi yaparken mutlaka planlama gerekir."
Çöpçü, hayata geçirecekleri diğer projelerle ilgili detaylı bilgiler de paylaştı.