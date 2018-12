Belediye Başkan Adayı Kılınç Sandık Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç , AK Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatının organizesinde Siteler ve Yeşilyurt Mahalleleri teşkilat ile sandık yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Toplantıya AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış , Siteler Mahalle Başkanı Hacı Ali Tunç ve ile Yeşilyurt Mahalle Başkanı Mehmet Turan katıldı. Seçim gününe kadar bir yandan sahada, bir yandan teşkilat içinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getiren AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "31Mart sabahı değil de sanki yarın sabah seçim olacakmış gibi teşkilat olarak seçim heyecanını her an yaşıyoruz. Mahalle ve köy merkezli sandık çalışmalarımızı tamamladık ancak gerek milletvekillerimizle, gerek il başkanımızla gerekse de Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç ile ziyaretlerimize devam ediyoruz. Mahalle teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Seçim ve sandık çalışmaları konusunda istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugünde Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç ile birlikte Siteler ve Yeşilyurt Mahalle teşkilat üyeleri ve sandık kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk, mahallelerindeki son durum hakkında bilgiler aldık. Güzel bir toplantıya daha tamamlamanın keyfini yaşadık. Bizleri en güzel şekilde misafir eden Siteler ve Yeşilyurt mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.AK Parti teşkilatı olarak seçim çalışmalarını en güzel şekilde devam ettiğini belirten AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, "Şahsım ve beraberimdeki arkadaşlarımızla ziyaret ve çalışmalarımıza devam ederken, il, ilçe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın farklı zamanlarda yapmış oldukları toplantı, ziyaret ve etkinliklere bizlerde imkanlar ölçüsünde iştirak ediyoruz. Bizler sahada çalışırken teşkilatımız ev toplantıları, mahalle toplantıları, köy toplantılarına devam ediyorlar. Bugünde yine ilçe teşkilatımızın organizesinde Siteler ve Yeşilyurt Mahalle teşkilat ve sandık yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik, onların şu ana kadar yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Aksayan, eksik görülen, yapılması gerekenler hakkındı istişarelerde bulunduk. 31 Mart 2019 tarihine kadar gece gündüz demeden her geçen gün çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Allah emeklerimizi boşa vermesin" diye konuştu. - ADIYAMAN