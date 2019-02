Belediye Başkan Adayı "Midibüs Şoförü" Oldu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 'nde MH Belediye Başkan Adayı Derya Bulut , seçim kampanyası propaganda filmi için rol icabı minibüs şoförünü oynadı.Mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkan Adayı Derya Bulut "Öğrenci dostu Kırklareli" kısa filmi için kamera karşısına geçti.Filmde deri mont giyip kasket takarak Kırklareli Şehiriçi Taşımacılık minibüsü direksiyon başına oturan, besmele çekip kontağı çeviren Derya Bulut, teypten çalan Müslüm Gürses 'in "Hangimiz sevmedik" şarkısının sesini açarak sefere çıkıyor.Bulut, Kırklareli Belediyesi binası önünden geçerek üniversite yolundaki duraklardan müşterilerini alıyor.Bir kız öğrencinin, "Sağdan mı gidiyorsun soldan mı ağabey" sorusuna Derya Bulut, minibüsün aynasında takılı Türk Bayrağı ile Kırklarelispor bayrağını eliyle düzelterek "Bizim sağla solla işimiz olmaz güzel kardeşim en doğru yoldan gideceğiz" diye yanıt veriyor. Bu sırada minibüsün arkası camında asılı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün fotoğrafları görüntüde gösteriliyor.Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, klibin sonunda ise öğrencileri sorunlarına yönelik projelerini anlatıyor."Montumuzu giydik, kasketimizi taktık direksiyon başına geçtik"Filmle ilgili Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturabilme amacıyla minibüsün direksiyonuna geçtiğini söyledi.Seçimlere kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle de farklı çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini anlatan Bulut, sıradan çalışmalar yerine her fırsatta ilginç kampanyalara yöneldiklerini anlattı.Hazırladıkları filmle ilgili birçok vatandaşın yüreğine dokunduklarını aktaran Bulut, "Halkımız bizleri çok iyi tanıyor, yakinen biliyor. Montumuzu giydik, kasketimizi taktık direksiyon başına geçtik. Onlarda bizi sahiplendi hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok olumlu çok pozitif eleştiriler var bununla ilgili." dedi.-"Gençler kendine güvensin"Minibüs şoförünü oynama fikrinin ise gençlere yönelik vermek istediği mesajla ilgili olduğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:"Rahmetli babam emekli olduktan sonra nakliyecilik işi ile uğraşmıştı. 'Oğlum gel E sınıfı ehliyet alalım' dedi, bende 'baba ne yapacağız E sınıfını, ne ihtiyacımız olacak' demiştim. Hayat işte neyin ne zaman karşınıza çıkacağı hiç belli olmuyor. Gençlere de şu mesajı vermeye çalıştım, kendinize katkıda bulunacak her şey için çaba harcayın, emek harcayın. Bu gün ektikleriniz ne zaman karşınıza çıkar hiç belli olmuyor.Bende o gün iyi ki E sınıfı ehliyet almışım. Onun da verdiği özgüvenle direksiyon başına geçtik, minibüsün koltuğuna oturduk. Gençlerimizle birlikte çok keyifli bir yolculuk yaptık, keyifli bir sohbet oldu. Onları can kulağı ile dinledik, onların sorunlarına yönelik de çözümlerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi paylaştık."Seçimlerde tüm adayların farkındalık oluşturması gerektiğini ifade eden Bulut, "İlla kazanmak da gerekmiyor, bence tüm adayların gerek üretkenlikleriyle, gerek projeleriyle topluma katkı sunmaları gerekiyor. Artık farkındalık yaratma süreci. Göreceksiniz bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.