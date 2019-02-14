Belediye Başkan Adayı "Minibüs Şoförü" Oldu

Kırklareli'nde MHP Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, seçim kampanyası propaganda filmi için rol icabı minibüs şoförünü oynadı.

Kırklareli'nde MHP Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, seçim kampanyası propaganda filmi için rol icabı minibüs şoförünü oynadı.



Mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkan Adayı Derya Bulut "Öğrenci dostu Kırklareli" kısa filmi için kamera karşısına geçti.



Filmde deri mont giyip kasket takarak Kırklareli Şehiriçi Taşımacılık minibüsü direksiyon başına oturan Derya Bulut, Kırklareli Belediyesi binası önünden geçerek üniversite yolundaki duraklardan müşterilerini alıyor.



Seyahat sırasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, klibin sonunda ise öğrencileri sorunlarına yönelik projelerini anlatıyor.



Filmle ilgili Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturabilme amacıyla minibüsün direksiyonuna geçtiğini söyledi.



Seçimlere kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle de farklı çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini anlatan Bulut, sıradan çalışmalar yerine her fırsatta ilginç kampanyalara yöneldiklerini anlattı.



Hazırladıkları filmle ilgili birçok vatandaşın yüreğine dokunduklarını aktaran Bulut, "Halkımız bizleri çok iyi tanıyor, yakinen biliyor. Montumuzu giydik, kasketimizi taktık direksiyon başına geçtik. Onlarda bizi sahiplendi hepsine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



Seçimlerde tüm adayların farkındalık oluşturması gerektiğini ifade eden Bulut, "İlla kazanmak da gerekmiyor, bence tüm adayların gerek üretkenlikleriyle, gerek projeleriyle topluma katkı sunmaları gerekiyor. Artık farkındalık yaratma süreci. Göreceksiniz bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor

Ekrem İmamoğlu, Eşiyle Düğün Görüntülerini Paylaştı

15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı

Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek