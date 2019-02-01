Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'a Coşkulu Karşılama

Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'ı havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'ı havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.



AK Parti'nin Ankara'da yaptığı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından Erzurum'a dönen AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partililer ve vatandaşlar tarafından havalimanında coşkuyla karşılandı.



Çiçeklerle karşılanan Orhan, vatandaşların, 'Aziziye seninle gurur duyuyor 'tezahüratları eşliğinde seçim otobüsüne bindi. AK



Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Karataş ve AK Parti Aziziye İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Göze, çok sayıda partili ve vatandaşların gezi sırasında eşlik ettiği Orhan, önce Ilıca ve Dadaşkent ana caddelerinden geçerek vatandaşları selamladı, ardından AK Parti Aziziye İlçe binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.



AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde konuşma yapan AK Parti Başkan Yardımcısı Özkan Göze, heyecan içerisinde, yorulmadan ve özveriyle güzel bir çalışma sergileyeceklerini söyledi. Göze, Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'ın her kesim tarafından kabul gören bir aday olduğunu ve belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerle kendini ispatlamış bir isim olduğunu vurguladı.



Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Cumhur İttifakı'nı, Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'ı destekleyerek görevlerini en iyi şekilde yapma hedefinde olduklarını söyledi.



Karataş," Belediye Başkan Adayımız Muhammed Cevdet Orhan, bizlerin ve halkın yürekten sevdiği bir aday, seçim çalışmaları süresince vatandaşlarımızın gönüllerine girerek, İnşallah rakiplerimizin önüne geçeceğiz. Amacımız Türkiye'de rekor bir oy oranıyla, ittifakımıza katkı sunmak olacak." diye konuştu.



AK Parti İlçe Teşkilatı önünde halka hitap eden Orhan," Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il ve ilçe teşkilatlarımızın da desteğiyle Aziziye'ye bir dönem daha hizmet etmek için sahada olacağız. Öncellikle Cumhur İttifakı kapsamında yapılan bu ittifak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinde olduğu gibi' Pazara kadar değil mezara kadar' devam edecektir. "diye konuştu.



Orhan," Aziziye her seçimde en iyi oy oranını alan bir ilçe olmuştur. Bizim hedefimiz de Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle el ele vererek bu başarıyı devam ettirmek olacaktır. Cumhur ittifakı kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosuna bağlı kalarak sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu samimi ve yürekten çalışmalar sayesinde hedefimizi yüksek bir oy oranı yakalayarak tutturacağız." şeklinde konuştu.



Hep birlikte kuracakları gönül köprüleriyle Cumhur İttifakı'nı ilelebet yaşatacaklarını ifade eden Orhan, konuşmasının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş'a, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Göze'ye, partililere ve karşılama programına katılan vatandaşlara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye Teşkilat binasına gidildi ve burada çektirilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi. - ERZURUM

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