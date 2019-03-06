Belediye Başkan Adayı Okula Kütüphane Kazandırdı

Hakkari'de AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan'ın desteğiyle İmam Hatip Ortaokuluna kurulan Z-Kütüphane'nin açılışı törenle yapıldı.

Hakkari'de AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan'ın desteğiyle İmam Hatip Ortaokuluna kurulan Z-Kütüphane'nin açılışı törenle yapıldı.



Kütüphane, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve Zeydan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.



Kütüphaneyi gezen Kendüzler, yaptığı açıklamada, hizmete giren kütüphanenin öğrencilere iyi bir katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek desteklerinden dolayı Zeydan'a teşekkür etti.



Zeydan ise bir öğrencinin talebi üzerine böyle bir kütüphane yapmak istediğini dile getirerek, "Kısmet bu güneymiş. Bu okulun mescidini de biz yapmıştık. Oraya da benim adımı vermişler. Bu beni çok mutlu etti. Okulumuza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Öğrencilerden Elif Açıkel de kütüphanenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri de katıldı.

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