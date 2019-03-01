Belediye Başkan Adayı Özkar'dan İnanç Turizmi Vurgusu

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Tokat Saadet Partisi Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!