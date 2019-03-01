Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Özkar'dan İnanç Turizmi Vurgusu

Belediye Başkan Adayı Özkar'dan İnanç Turizmi Vurgusu

18 dakika önce

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Medine ve Şam'dan sonra en çok sahabenin bulunduğu şehir olma özelliğine sahip Kilis'in, seçimi kazandıkları takdirde İnanç Turizminde hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Belediye Başkan Adayı Özkar'dan İnanç Turizmi Vurgusu, System.String[]
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Medine ve Şam'dan sonra en çok sahabenin bulunduğu şehir olma özelliğine sahip Kilis'in, seçimi kazandıkları takdirde İnanç Turizminde hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

BTP'li Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, "Sahabeler Diyarı" olarak bilinen Kilis'in, hayata geçirecekleri yenilikçi projeler ile birlikte turist çeken bir şehir olacağını vurguladı. Özkar, "Bilindiği üzere şehrimizde 3 bin 500 sahabe bulunuyor. Ayrıca belli başlı sahabelerin türbeleri de Kilis'in en güzel noktalarında yer alıyor. Bugüne kadar bu açıdan kentimizin tanıtımı yeterince yapılamadı. Eskiden sadece Kilis'teki türbeleri gezmek için, Türkiye'nin birçok ilinden şehrimize otobüsler dolusu insan gelirdi. Esnafımızdan alış-veriş eder, burada yemek yer, konaklarlardı. Son yıllarda bu canlılığı ne yazık ki göremiyoruz" dedi.

Kilis'e Yeni Tesisler Kazandıracağız

Son yıllarda inanç turizmi ile şehirlerin çok ciddi yerli ve yabancı turist çektiğine işaret eden Belediye Başkan Adayı Özkar, "Biz Kilis'in bu alandaki potansiyelini gün yüzüne çıkaracak projelere imza atacağız. Belli başlı sahabe türbelerinin yanında inşa edeceğimiz dinlenme ve konaklama tesisleri sayesinde, şehrimize gelen turist sayısını arttıracağız. Ayrıca sahabe efendilerimizin tanıtımını yapacağız. Her platformda Kilis'in tarihi ve turistik potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Belediye olarak televizyon kanalları ve sanatçılar ile birlikte yapacağımız ortak yayınlarla, Kilis'in tarihini, kültürünü, Cennet Çamurunu, Kilis Katmerini, Kilis Tavasını tanıtacağız. İnsanlar sırf buraları görmek ve yemeklerini tatmak için Kilis'e gelecekler" şeklinde konuştu.

Kilis Turistik Bir Şehir Olacak

Bacasız bir fabrika olan turizmin, kent ekonomisinin adeta lokomotifi olacağının altını çizen BTP'li Belediye Başkan Adayı Özkar, "Bugün esnafımız, tüccarımız ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Yıllar geçtikçe sorunları çözüm bulacak yerde artan bir şehrin, yeni açılımlara ihtiyacı olduğu çok açıktır. Kilis'i bu alanda örnek bir şehir yaptığımız zaman, buraya yerli ve yabancı turistler akın edecek. Esnafımızın ve tüccarımızın cebi para görecek. Biz BTP olarak Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın çizdiği doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Kilisli vatandaşlarım şunu çok iyi bilsinler ki, halka hizmet edecek tek kadro BTP kadrolarıdır" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

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