Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Projelerini Halkla Belirleyecek

Belediye Başkan Adayı Projelerini Halkla Belirleyecek

49 dakika önce

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver" ve "Ben Başkan Olsam" sloganlarıyla Isparta'yı şekillendirecek projelerinde halkın görüş, önerilerine ve isteklerine öncelik vereceğini bildirdi.

Belediye Başkan Adayı Projelerini Halkla Belirleyecek, System.String[]
AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver" ve "Ben Başkan Olsam" sloganlarıyla Isparta'yı şekillendirecek projelerinde halkın görüş, önerilerine ve isteklerine öncelik vereceğini bildirdi.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, adaylığının kesinleşmesinin ardından halkla buluşup, belediyecilik yaklaşımlarını belirlediklerini belirtti.




Isparta'nın AK Parti belediyeciliğiyle buluşacağını ifade eden Başdeğirmen, 31 Mart akşamına kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Isparta'nın geleceğini tasarlarken halkın fikirlerini de önemsediklerini aktaran Başdeğirmen, şöyle devam etti:

"Her fikrin değerli olduğunu inanıyorum ve bu fikirleri projeye dönüştürme noktasında kararlıyız. Belediye başkanlığı adaylığım sürecinde Isparta Belediyesi'nde göreve geldiğimizde uygulayacağımız, gündeme getireceğimiz projeleri şimdiden hazırlıyoruz. Teknik ekibimiz Isparta için büyük projeleri ortaya koyacaktır. Bu projeler zamanı geldiğinde tek tek kamuoyuna sunulacaktır. Bir taraftan proje hazırlarken bir taraftan da bu önemli sürece Isparta halkımızı katmak istedik.

Çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, toplumun her kesiminin fikirlerine ihtiyacımız var. Birlikte olursak çok şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Vatandaşımız fikrini söylerken kendisine şu soruyu soracak 'Ben başkan olsam bu konuda ne yapardım' Böylece bir belediye başkanının yapması gerekeni halk belirleyecek. 'Ben yaptım oldu' değil. Biz olacağız, hep beraber olacağız, birlikte yöneteceğiz. Çünkü biz hep beraber Ispartayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, belediye başkan adayı, Politika, Ekonomi
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