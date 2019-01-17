Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Rahatsızlanan Çocuğu Hastaneye Ulaştırdı

Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Rahatsızlanan Çocuğu Hastaneye Ulaştırdı

19 dakika önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında evlerinde ziyaret ettiği ailenin rahatsızlanan çocuğunu kendi aracıyla hastaneye ulaştırdı.

Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Rahatsızlanan Çocuğu Hastaneye Ulaştırdı, System.String[]
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında evlerinde ziyaret ettiği ailenin rahatsızlanan çocuğunu kendi aracıyla hastaneye ulaştırdı.

Yerel seçimler öncesi projelerini anlatmak amacıyla ev ziyaretlerinde bulunan Arı, ailesiyle sohbet ettiği sırada rahatsızlanan bir çocuğu aracıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede muayenesinin ardından çocuk taburcu edildi, Arı, servislerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gönüllere daha sağlam dokunmak adına, sımsıkı kucaklaşmak için ev ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizleri evlerine ve gönüllerine misafir eden ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Misafir olduğumuz bir evde rahatsızlanan küçük dostumuzu hastaneye götürdük ve tedavisinin ardından yeniden evine döndü. İyileşmesine bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:04 Kaynak: AA

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