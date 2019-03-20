Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Silahlı Saldırıda Yaralandı

Belediye Başkan Adayı Silahlı Saldırıda Yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

Belediye Başkan Adayı Silahlı Saldırıda Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi, hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan A.Y., ise kısa süre sonra polise teslim oldu.

Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından saat 01.00 sıralarında evine gitti. İddiaya göre, Başterzi evine girerken, çevrede saklanan ve aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen A.Y. isimli kişi tabanca ile ateş açtı. Saldırıda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi yere yığılırken, şüpheli A.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  Burada tedaviye alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından haber alan partililer ise hastaneye gelerek Osman Başterzi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

AK Parti, Osman Başterzi, Selçuk, belediye başkan adayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 04:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Silahlı Saldırıda Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]