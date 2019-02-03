Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu, Projelerini Anlattı

Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu, Projelerini Anlattı

32 dakika önce

Seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, taksinin direksiyonuna geçerek vatandaşları gideceği yere kadar bıraktı.

Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu, Projelerini Anlattı, System.String[]
Seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, taksinin direksiyonuna geçerek vatandaşları gideceği yere kadar bıraktı.

Seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarını ziyaret eden AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, direksiyon başına geçerek vatandaşlara sürpriz yaptı. Öztabak'ı karşılarında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, ücretsiz yolculuk yapmanın da keyfini yaşadılar. Yalova'nın spor, sanat, teknoloji üreten kimlikli bir şehir olacağını ifade eden Öztabak, "Dinamik, teknolojiyi yakından takip eden ve çok farklı düşünen bir jenerasyon geliyor. Geleceğin şehirlerini yönetmek için her zamankinden çok daha fazla gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Onlar bugünün dünyasını temsil ediyor. Enerjileri ve destekleri ile hep beraber yarını temsil etmeye geliyoruz. Gençlerin fikirlerini, projelerini hayata geçirmelerinin önünü açacağız. Kalp kırmadan bütün kalpleri fethedeceğiz. Hükümetimizin ve belediyemizin projeleri ile Yalovamızı icraatlerimiz ile gönülleri birleştirerek geleceğe taşıyacağız. Yalovamızın yeşile, müziğe, sanata, spora, teknolojiye doyacağı, kimsenin gelecek kaygısı duymadan yeni işlere ihtiyacınız var biliyorum. Ortak akılla sizlere hayalinizdeki Yalova'yı sunmaya geliyoruz" şeklinde konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, Yalova, Politika
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