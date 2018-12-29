Belediye Başkan Adayı Takva Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Van
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Seçim ofisinde kabul ettiği vatandaşlardan destek isteyen Takva, "Bizler adaylık sürecimizden başlamak üzere şeffaf bir seçim süreci yönetmeye başladık. Kazanırsak da bu süreç böyle olacak. Hep altını çizdiğim gibi, bir kesimin değil, tüm herkesin belediye başkanı olacağız." dedi.
Herkesi kapsayacak bir yönetim anlayışıyla harekete edeceklerini anlatan Takva, "Bizim yönetim anlayışımızda hiçkimse kendisini yabancı hissetmeyecek, kimse dışarıda kalmayacak. İlk gün verdiğim sözün arkasında durarak bu kentte herkesin rahatlıkla kapısını çalacağı bir başkan olacağım. Vatandaşla, halkımızla aramızda duvar olmayacak." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:52 Kaynak: AA
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