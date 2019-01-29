Belediye Başkan Adayı Usta, Balgöç İznik Şubesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Daha yaşanabilir ve güzel İznik İçin yola çıktıklarını belirten Usta, Tüm Sivil Toplum Örgütlerinin fikir ve görüşlerine açık olduklarını belirtti.
İznik'te Tüm Siyasi Partilerde hareketlilik devam ediyor. İznik AK Parti Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erkan ve yönetimleri ile birlikte İznik BAGÖÇ Şube Başkanı Serkan Acar ve yönetimine ziyarette bulundu.
31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak seçimler için start verdiklerini belirten Kağan Mehmet Usta, "AK Parti İlçe Başkanımız, Kadın Kolları başkanımız ve Gençlik Kollarımız ile saha çalışmalarına başladık. Bu kapsamda da İznik BALGÖÇ Şubesine Ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izni ile kapı kapı dolaşarak tüm insanlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz. Sivil Toplum Örgütlerine ziyaretlerde bulunarak görüş ve fikirlerini alıyoruz. Daha Yaşanabilir, daha güzel bir İznik için yola çıktık. Hedefimiz İznik ve İlçemiz dışında bulunan tüm dostlarımızı harekete geçirmek. Sosyal Belediyecilik ile tüm gönüllere dokunacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, sanat ve spor'a ve kültürel değerlere sahip çıkıp, Turizm konusunda gerekli atılımları gerçekleştireceğiz " dedi.
Başkan Acar İse ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak Yerel Seçimler Ülkemize, Milletimize ve İlçemize hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:06 Kaynak: Bültenler
145 Belediye Başkan Adayını Açıklayan CHP'de Kadıköy ve Şişli Adayları Yeniden Değerlendirilecek
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
Son Dakika! BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna Alınmadı
İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!