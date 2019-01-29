Belediye Başkan Adayı Usta, Balgöç İznik Şubesini Ziyaret Etti

İznik'te Tüm Siyasi Partilerde hareketlilik devam ediyor. İznik AK Parti Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erkan ve yönetimleri ile birlikte İznik BAGÖÇ Şube Başkanı Serkan Acar ve yönetimine ziyarette bulundu.

31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak seçimler için start verdiklerini belirten Kağan Mehmet Usta, "AK Parti İlçe Başkanımız, Kadın Kolları başkanımız ve Gençlik Kollarımız ile saha çalışmalarına başladık. Bu kapsamda da İznik BALGÖÇ Şubesine Ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izni ile kapı kapı dolaşarak tüm insanlarımıza ulaşmak için çalışıyoruz. Sivil Toplum Örgütlerine ziyaretlerde bulunarak görüş ve fikirlerini alıyoruz. Daha Yaşanabilir, daha güzel bir İznik için yola çıktık. Hedefimiz İznik ve İlçemiz dışında bulunan tüm dostlarımızı harekete geçirmek. Sosyal Belediyecilik ile tüm gönüllere dokunacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, sanat ve spor'a ve kültürel değerlere sahip çıkıp, Turizm konusunda gerekli atılımları gerçekleştireceğiz " dedi.

Başkan Acar İse ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak Yerel Seçimler Ülkemize, Milletimize ve İlçemize hayırlı olsun temennisinde bulundu.