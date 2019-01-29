Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Zanlı Serbest Bırakıldı

Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Zanlı Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Zanlı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'yi, 25 Ocak'ta partisince bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaraladıktan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olan şüpheli M.A'nın, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şüpheli M.A, olaydan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Mersin, Seyhan, Fikret Yeni, Adana, Güncel
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