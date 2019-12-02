Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Asya'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Belediye Başkan Asya'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Belediye Başkan Asya'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkan Asya'dan

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, engelli vatandaşların hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin insani bir hak olduğunu vurguladı.

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için gerekli hassasiyeti ve çabayı gösterdiklerini belirten Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çağımızın getirdiği gelişmelere paralel olarak engelli vatandaşlarımıza pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkanları sunulmaktadır. Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarım."

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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