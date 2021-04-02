Belediye Başkan Ekinci'den Kadın Merkezlerine ziyaret - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Merkezlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekinci eşi Sibel Ekinci ile kadın merkezini ziyaret ederek, buradaki Kuran-ı Kerim, biçki, dikiş-nakış, el sanatları, kuaförlük ve halı dokuma kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet etti.

Kadın Merkezi sorumlusu Nesrin Özkan'dan yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Ekinci, kadınların örnek davranış sergilediğini ifade etti.

Başkan Ekinci, yaklaşık 100 kadının kurslara katıldığını belirterek, "Kadınlar burada çok güzel işler çıkarıyor. El emeği göz nuru ürünler çıkarıyorlar. Kendilerine tüm imkanlarımız ile destek olmaya devam edeceğiz. Dilerim buradan aldıkları kurs ile başarılı bir iş hayatına atılırlar. Biz daima yanlarında olacağız." dedi.

Sibel Ekinci de kursiyerlerle yakından ilgilenerek, kursiyerlerin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.