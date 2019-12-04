Belediye Başkan Vekili Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçeye en iyi hizmeti sunma çabası içinde olacaklarını belirtti.

Aslan, kentteki yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programda konuşan Aslan, alt ve üst yapı, yeşil alanlar, çevre temizliği ve daha birçok alanda çalışama başlattıklarını söyledi.

İlçeyi daha yaşanabilir hali getirmek istediklerini vurgulayan Aslan, "Her türlü öneri ve talepleri dikkate alıyoruz. Bizim hizmetten başka hiçbir gayemiz yok, en iyi hizmeti verme çabası içerisinde olacağız. Bunu zaten ilerleyen süreçte yaptığımız hizmetlerle göreceksiniz." dedi.

Gazeteciliğin tarafsız ve objektif haber yapma ilkesinin önemine vurgu yapan Aslan, programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.