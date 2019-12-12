Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığında olduğu tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'ye yardım ve yataklık eden 3 kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda, terörist Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Terörist Mazlum Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhammed Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
23:13 Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor" - Son Dakika
23:12 (Ek Bilgilerle)Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu - Son Dakika
23:12 Muğla'ya mevsimin ilk karı - Son Dakika
23:11 (Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU - Son Dakika
23:10 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]