Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığında olduğu tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'ye yardım ve yataklık eden 3 kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda, terörist Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Terörist Mazlum Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.