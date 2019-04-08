Belediye Başkan Yardımcıları Belli Oldu
1 saat önce
Düzce Belediyesi'nde başkan yardımcıları belli oldu.
Düzce Belediyesi'nde başkan yardımcıları belli oldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yapılanmasını kurduğu belirtildi.
Seçimin ardından çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, Başkan Özlü'nün kurmay atamalarında düzenleme yaptığı ve başkan yardımcıları olarak Hüdaver Gösterişli ve Celal Kasapoğlu'nu atadığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA
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