Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten vatandaşa aşure ikramı
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Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten vatandaşa aşure ikramı

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten vatandaşa aşure ikramı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Şehitler Parkı'nda Cuma Namazı sonrası dağıtılan aşureye Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İYİ Parti İl Başkanı Soner Hızlı, merkez ilçe ve kadın kolları başkanı, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık bin kişilik aşure kısa zamanda tükenirken vatandaşlar parti yetkililerine "Allah kabul etsin" temennilerde bulundu.


"Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak demek"


Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak demek olduğunu vurgulayarak, "Geleneğimizin bizlere yüklediği sorumluluklar var. Aşure, bir arada yaşamanın, güçlü bir şekilde hür ve beraber yaşamanın, çeşitliliğin üzerine vurgu yapıyor. Bizler de Bilecik'te birlik ve beraberlik için yaşayalım istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Ahmet Gürses, İYİ Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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