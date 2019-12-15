Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu Belediyesi Başkan Yardımcısı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kozlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren 50 yaşındaki Şaban Bilgin, bir süre önce rahatsızlandı. Beyin kanaması teşhisi konulan Bilgin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilgin, bağlandığı yaşam destek ünitesinde tedavisini sürdürüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şaban Bilgin'in cenazesi çalıştığı kurum olan Kozlu Belediyesi önünde tören yapıldıktan sonra toprağa verilecek.

(İHA)