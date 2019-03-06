Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Yardımcısı ile Fen İşleri Müdürü Kavgasında 2 Görevden Uzaklaştırma

Belediye Başkan Yardımcısı ile Fen İşleri Müdürü Kavgasında 2 Görevden Uzaklaştırma

1 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesinde aralarında arbede yaşanan belediye başkan yardımcısı ve fen işleri müdürü hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı ile Fen İşleri Müdürü Kavgasında 2 Görevden Uzaklaştırma, System.String[]
BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesinde aralarında arbede yaşanan belediye başkan yardımcısı ve fen işleri müdürü hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Burdur Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "5 Mart 2019 Salı günü mesai bitiminde, Belediyemiz Hizmet Binası Başkan Yardımcılığı odasında takipte olan bir evrakın akıbeti hakkında, Başkan Yardımcı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdürü Abdullah Sartekin arasında önce sözlü başlayan tartışma, karşılıklı arbedeye dönüşmüş, araya giren görevlilerce kısa sürede taraflar ayrılmıştır. Ancak olayın sosyal medya kanalı ile kamuoyuna yansıması ve soruşturma açılacağı nedeni ile her iki kişi soruşturmanın selameti bakımından 6 Mart 2019 günü itibariyle görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Burdur, Güncel
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