Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü
11.03.2021 10:02
Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Bir süre önce durumu ağırlaşan Özçekeci, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.
1958 Gaziantep doğumlu Hayri Özkeçeci'nin evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
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