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Belediye başkan yardımcısı sergi açtı

6 saat önce

Ergene Belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeci sergi açtı.

Belediye başkan yardımcısı sergi açtı, System.String[]

Ergene Belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeci sergi açtı. Serginin açılışını ise belediye başkanı Rasim Yüksel yaptı.


Ergene Belediye Başkan Yardımcısı inşaat mühendisi Mehmet Cebeci ve marangoz ustası Hasan Özlem tarafından karakalem, pyrograpy, su kabağı boyama ve ahşap kütük sanatı örneklerinin yer aldığı karma sergi açıldı.


Çorlu'da yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile belediye başkan yardımcıları Mehmet Cebeci, Ayça Albayraktar ve Yüksel Baydarlı kesti.


Ergene Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergide konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bu güzel eserlerinden dolayı belediye başkan yardımcımızı ve marangoz ustası Hasan Özlem'i kutluyorum. Gerçek bir sanatkarlar, ellerine emeklerine sağlık. Ergene Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk, destek verdik destek vermeye devam da ediyoruz. Yapılan eserleri incelediğimizde gerçekten takdir ettim, bu güzel el emeklerinin, el işlemelerinin ve serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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