Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdür Görevden Uzaklaştırıldı

Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdür Görevden Uzaklaştırıldı

10 dakika önce

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Sertakin, aralarında çıkan kavga sonucu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdür Görevden Uzaklaştırıldı, System.String[]
Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Sertakin, aralarında çıkan kavga sonucu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Burdur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart'ta takipte olan bir evrakın akıbeti hakkında Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Sertakin arasında belediyede sözlü başlayan tartışmanın karşılıklı arbedeye dönüştüğü bildirildi.

Olayın sosyal medya ile kamuoyuna yansıdığı ve soruşturma açılacağı aktarılan açıklamada, Başgül ve Sertakin'in, soruşturmanın selameti bakımından görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:02 Kaynak: AA

kavga, Burdur, Güncel
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