BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

06.04.2022 12:38

MERSİN'in Anamur ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un aracına ateş açılması ve bir infaz koruma memurunun yaralanması olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un aracına ateş açılması ve bir infaz koruma memurunun yaralanması olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.

Anamur'da 3 ay önce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un özel aracına av tüfeğiyle ateş açılması ve Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir memurun yaralanması olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ortak çalışma yaptı. Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R., H.D. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R. ve H.D. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA ATEŞ AÇAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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