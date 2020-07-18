Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı.
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı.
Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen okuyucu buluşmasında konuşan Kayaoğlu, kitap tercihinin siyasal amaçlı olmadığını aksine insanları okumaya ve farklı bakış açılarına teşvik etmek için seçildiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 'Öğrenmenin ve kişisel gelişimin yaşının olmadığını' belirten Kayaoğlu; "Kitap özel seçilmiş ve siyasi amaç güdülerek seçilmiş değil, yazara ait başka kitapları da okudum. Siyasi gibi görünse de kitap siyasi içerik taşımamakta" dedi. İnsanların okurken ve müzik dinlerken kutuplaşmaması gerektiğinin önemine dikkat çeken Kayaoğlu, "Sosyal medyamda yapılan çağrıya okurlar uydu. Sosyal medyam üzerinden '50. okuyucuya' diye çağrıda bulundum ama o bir formalite idi. Benim okuyuculardan dileğim kampanyanın sizler aracılığı ile büyütülerek kitap okunduktan sonra imzalayarak ya da imzalanmadan okumayan birine verilmesi yönünde, başkasının da okumasını sağlayarak okuma kampanyamızı genişletmiş oluruz" ifadelerini kullandı. Yapılan sosyal medya çağrısına uyan ve kitap alan Derya Demir, kitabın kişisel gelişim noktasında faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Kitabı okumadığını ve içeriğini merak ettiğini söyleyen Hatice Demir ise konuşmasında; "Başkan yardımcısı tarafından başlatılan etkinliği başarılı buldum. Kitabı da merak ediyordum. Kitabı okuduktan sonra okumayan birine hediye edeceğim" diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, başlattığı okuma kampanyası ile beğeni gönderen her 50 kişiye George Orwell' in 1984 Romanını hediye edeceği çağrısında bulunmuştu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:25 Kaynak: İHA
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