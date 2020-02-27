Belediye Başkanı 27'inci kanını verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı 27'inci kanını verdi - Son Dakika

Belediye Başkanı 27'inci kanını verdi

6 saat önce

Zonguldak Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası belediye nikah salonunda başladı.

Belediye Başkanı 27'inci kanını verdi, System.String[]

Zonguldak Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası belediye nikah salonunda başladı.


Kan bağış kampanyasını, belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen kan bağış kampanyasında 27. kanını veren belediye başkanı Ömer Selim Alan, vatandaşları vakitlerini ayırarak kan bağışlamaya davet ederek; "Kızılay kan merkezi ile beraber kan bağışı etkinliği düzenledik. Yıllarca bu etkinlikleri organizesinde Kızılay 15 yıl hizmet etmiş biri olarak belediye personeline ve vatandaşlarımıza yönelik bir etkinlik yapıyoruz. Şubat ve Mart aylarında gönüllü kan bağışlarında sıkıntı yaşadı ve bu sebeple hastanedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kan verme konusunda bir parça sıkıntı yaşadığı zor günlerdir. Biz de bu derdi en iyi bilenlerden biri olarak arkadaşlarımıza bu noktada yardımcı olmak adına bugün belediye binamızda ve fen işleri şantiyemizde tüm çalışanlarımıza yönelik etkinliğimizi düzenledik. İnşallah burada alınan kan başları ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaşır. Hasta yatağında şifa bekleyen kan bekleyen vatandaşlarımıza bu gönüllü kan bağışları inşallah sağlıklarına kavuşurlar diye temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı vakitlerini ayırarak kan başlamaya davet ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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