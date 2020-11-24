Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu - Son Dakika

Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu

24.11.2020 11:03

Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu 40 yıllık sınıf arkadaşları ile aynı sıralarda öğretmenlerinden ders dinledi Yıllar sonra buluştuğu öğretmeniyle klip çekerek öğretmenler gününü kutladı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mezun olduğu okulda...

Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu

40 yıllık sınıf arkadaşları ile aynı sıralarda öğretmenlerinden ders dinledi

Yıllar sonra buluştuğu öğretmeniyle klip çekerek öğretmenler gününü kutladı

DÜZCE - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mezun olduğu okulda 40 yıl sonra bir araya geldiği öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile biyoloji dersine girerek hazırladığı kliple ile tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 40 yıl önce mezun olduğu okulda yıllar sonra arkadaşları ve biyoloji öğretmeni Asuman Demir ile bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen birliktelikte yıllar sonra Düzce Lisesi'nde aynı sınıfta öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile buluşan Özlü, biyoloji dersinde 40 yıl önceki hatıralarını tazeledi. Sınıfta yapılan yoklama sonrası öğretmeni Asuman Demir'e çiçek takdim etti. Birliktelikteki anlardan bir de klip hazırlayarak paylaşan Özlü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu
Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu
Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu
Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu

Faruk Özlü, Mezun, Düzce, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye başkanı, 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu - Son Dakika


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