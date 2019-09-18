Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı 89 yaşındaki ziyaretçisini yere oturarak dinledi
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Belediye Başkanı 89 yaşındaki ziyaretçisini yere oturarak dinledi

45 dakika önce

-Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kendisini ziyarete gelen 89 yaşındaki vatandaşın sıkıntısını makam odasında onunla birlikte yerde oturarak dinledi.

Belediye Başkanı 89 yaşındaki ziyaretçisini yere oturarak dinledi, System.String[]

- Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kendisini ziyarete gelen 89 yaşındaki vatandaşın sıkıntısını makam odasında onunla birlikte yerde oturarak dinledi.


Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, müftülükten emekli 89 yaşındaki Salih Bala, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Belindeki rahatsızlık nedeniyle oturma güçlüğü yaşayan Salih Bala, bastonunu koltuğa yasladıktan sonra makam odasında yere oturdu.


Başkan Ceylan da, makam koltuğu yerine yaşlı misafirinin yanına oturarak derdini dinledi ve Bala'ya yardımcı olacağının sözünü verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ceylan; "Hayata güler yüzle, umutla bakabiliyorsak ve sağlığımız yerindeyse yaşın pek önemi yok. Yaşadığımız son ana kadar sevgimizi ve birbirimize olan ilgimizi kaybetmemeliyiz. Sizlerin tecrübeleri, birikimleri bizler için önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerse siz de geleceğimizin sigortası, bizlerin de baş tacısınız" dedi. - MUĞLA

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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