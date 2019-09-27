Belediye Başkanı Acar'dan okullara ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki okulları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Acar, okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşmeler yaptı.

Okullardaki sorun ve talepleri dinleyen Acar, "Okulların fiziki ihtiyaçlarını gidermek için eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız en değerli beşeri kaynağımızdır. Okullarımıza sözlerimizi tutuyoruz. Okul güvenliği ve estetiği açısından önem arz eden sorunları kısa sürede çözmek için daima çalışıyoruz. Durmak yok, hizmete devam." dedi.