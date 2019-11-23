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Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı
6 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.
Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Acar, Kızılcahamam Belediyesinin standındaki gözleme, bazlama, baklava ve çöreklerin tanıtımını yaptı.
Vatandaşları Kızılcahamam'a davet eden Acar, ilçenin termal, kongre ve doğa turizmi anlamında oldukça geliştiğini ifade etti.
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