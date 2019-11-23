Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Acar, Kızılcahamam Belediyesinin standındaki gözleme, bazlama, baklava ve çöreklerin tanıtımını yaptı.

Vatandaşları Kızılcahamam'a davet eden Acar, ilçenin termal, kongre ve doğa turizmi anlamında oldukça geliştiğini ifade etti.

Zübeyde Hanım, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 23:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]