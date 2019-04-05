Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Acar "Kapıları Açtı"

Belediye Başkanı Acar "Kapıları Açtı"

6 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ilk icraat olarak makam odası ve belediye birimlerinin kapılarını açık tutturmaya başladı.

Belediye Başkanı Acar
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ilk icraat olarak makam odası ve belediye birimlerinin kapılarını açık tutturmaya başladı.

Başkan Acar, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların, belediye birimlerinde kapıların kapalı olduğunu ilettiklerini belirtti.

Acar, "Halkın içinden gelen birisiyim. Vatandaş önceliğim vardır. Belediyeye giren her vatandaş rahatlıkla makamımıza kadar geliyor, çayını içiyor, sohbetini ediyor, daha sonra ayrılıyor. Vatandaşı sevmeyen, vatandaş ile iç içe olmayan kimse siyaset yapamaz. İnsanı seveceksiniz ki gücünüz artsın, enerjiniz yükselsin. Biz de böyle yapıyoruz. Görevi alır almaz vatandaşımızın bize rahat ve kolay ulaşabilmesi için ilk adımı attık, makam odamızın ve birimlerimizin kapısı her zaman açık olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:01 Kaynak: AA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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