Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi
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Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.

Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.
Acar, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye gelen misafirlerinin memnuniyetinin önemli olduğunu söyledi.
İlçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi ve kaplıcalarla termal turizme hizmet verdiklerini belirten Acar, "İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik ortamda dinlenmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:54 Kaynak: AA
kızılcahamam, Güncel
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