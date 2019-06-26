Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi
1 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.
Acar, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye gelen misafirlerinin memnuniyetinin önemli olduğunu söyledi.
İlçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi ve kaplıcalarla termal turizme hizmet verdiklerini belirten Acar, "İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik ortamda dinlenmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.
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