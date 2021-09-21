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Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi - Son Dakika

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi

21.09.2021 17:23

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kendi belediyeleri tarafından asfaltlanan ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazıldıktan sonra aynı şekilde bırakılan yol için kendisine yönelik hakaretler olduğunun altını çizdi. Yüksel, yaşanan durum nedeniyle tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediyeler arasında yaşanan anlaşmazlık, vatandaşların tepkisine neden oldu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından asfaltlanan yolun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılıp aynı şekilde bırakılması, yoldan geçen araç sahiplerini çileden çıkardı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de duruma tepki göstererek, kendileriyle ilgili olmadığını dile getirdi.

"GEREKLİ ONARIMI YAPMADILAR"

Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü. Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." dedi.

"NE HİKMETSE TAM YOLUN ORTASINDA OLUYOR"

TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı. Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.

Belediye başkanı asfaltlandıktan sonra kazılan yol için 'Benim kulağımı çınlatıyorlar' diyerek isyan etti
Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında Küfrü bana ediyorlar diye tepki gösterdi

Büyükşehir Belediyesi, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 'Küfrü bana ediyorlar' diye tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • kasım altas: Halk haklı, onlar alçaklık yapıyorsa sizde büyüklük yapıp kapatın. Belediyenin bir yeri mı eksilecek. Halkını sizi takdir etsin. Boşuna mı oy vermişler size... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Onur Türk: Aynısı Ankara’da da mevcut. Aski lağım suyu akıttı sokak leş gibi oldu temizlemediler. Rica minnet mamak belediyesi sorumluluk onlarda olmamasına rağmen temizledi. Hemen ertesi gün aynı yerde bir lağım patlaması daha oldu. Sokak gene kirlendi. Aradık gelip temizledik diye yalan söylediler. Farklı partilerin sokaklarını kitletip gidiyorlar. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Mansur bey herkesin başkanıyım dedi ama yapılan ortada. Bu şekilde hileyle oy kazanılmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Majo Gokmen: Bu bildigimiz drone degilmi,yani éşya degil insan tasiyan drone, Ucan araba hem yolda hem havada gidendir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi - Son Dakika
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