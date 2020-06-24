Belediye başkanı ahşap oyma sanatıyla stres atıyor - Son Dakika

Belediye başkanı ahşap oyma sanatıyla stres atıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 6 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) daire başkanlığı yaptığı dönemde hobi amacıyla başladığı ahşap oyma sanatını belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 6 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) daire başkanlığı yaptığı dönemde hobi amacıyla başladığı ahşap oyma sanatını belediye başkanlığı döneminde de sürdürüyor.

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Tekin, MEB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürütürken 2014 yılında stresten kurtulmak için hobi olarak Bakanlık lojmanlarındaki evinin balkonunda ağaç oymacılığına başladı. Özel ilgisi dolayısıyla sadece ceviz ağaçları üzerinde çalışan Tekin, ceviz ağacı kokusunun kendisine yaşama sevinci verdiğine inanıyor.

Tekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını, atölyeye çevirdiği evin kilerinde de devam ettiriyor.

Yaptığı süs eşyalarından sergi açmayı planlayan Tekin, buradan elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlamak istiyor.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'de görev yaptığı dönemde FATİH Projesi içerisinde yer aldığını söyledi.

O dönemde çok yoğun çalıştıklarını aktaran Tekin, "İşlerimizi yaparken baktık ki artık beynimizin belli bir noktadan sonra yoğun ve dolu olduğunu hissetmeye başladık. Sonra hafta sonları Bakanlık lojmanlarında ne yapabiliriz diye düşündük. Bahçe falan da yok, tavuk besleyemiyoruz, başka işler yapamıyoruz. Birkaç defa internetten ahşap oymacılığını izlemiştim. Herhalde yapabiliriz diye boş zamanlarımda balkonda yapmaya başladım. Bu işi 4 metre uzunluğunda bir metre genişliğindeki balkonda yapacağım dedim." diye konuştu.

Sergiden elde edilecek gelir şehit ailelerine bağışlanacak

Tekin, sonrasında ceviz ağacı işlemeye başladığını ve bunun çok sert olduğunu belirterek birkaç defa kullandığı malzemelerin elini parçaladığını ancak yılmadığını dile getirdi.

Artık çıraklık döneminin kalfalık dönemine döndüğünü anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Belki usta olamayız ama ona yakın bir süreç oldu. Sergilere gidip gezdim. Yaptığım bazı ürünleri o dönemde Başkanlıktaki bazı yetkililere ve bakanlara hediye ettim. Yıllar sonra bugünkü aşamaya geldik. Eserlerin bir kısmını evimde, bir kısmını da atölyede kullanıyorum. Tamamını bitirdikten sonra sergi yapıp elde edeceğimiz gelirleri canlarıyla bizleri koruyan şehitlerimizin ailelerine bağışlayacağım."

"Ceviz ağacının kokusu yaşama sevinci veriyor"

Recep Zafer Tekin, Kovid-19 sürecinde dezenfektan ve maske dağıtımı dışında zamanı olduğu için bu işe yoğunlaştığını ifade ederek, normal zamanlarda ise hafta sonları mesai bitiminden sonra ahşap oymacılığına zaman ayırabildiğini belirtti.

Belediye işlerinin çok yoğun olduğunu aktaran Tekin, "Bazen geç saatlere kadar çalıştığımız oluyor. Atölyedeki ahşabın, ceviz ağacının kokusu yaşama sevinci veriyor ve içimizde bir kıpırtı oluyor. Gerçekten vücuttaki statik elektriği alıyor, stresi azalttığını da düşünüyorum. veya ben de öyle bir etki yapıyor. Onun için çok mutlu oluyorum. Her gün de yeni bir şey öğreniyoruz. Böyle başladık. Usta değiliz, öyle bir iddiamız da yok." dedi.

Recep Zafer Tekin, Bahşılı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı ahşap oyma sanatıyla stres atıyor - Son Dakika

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