Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Akın'a ziyaret
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

1 saat önce

Bartın Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Çiçek, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Akın'a ziyaret, System.String[]

Bartın Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Çiçek, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, her fırsatta eğitimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye olarak öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmelerini için üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Akın, "Belediye olarak bizi ilgilendiren her konuda gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çiçek de desteklerinden dolayı Akın'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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