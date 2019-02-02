Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Akın'dan Esnaf Ziyareti

Belediye Başkanı Akın'dan Esnaf Ziyareti

16 dakika önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Akın'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akın, esnaflarla yaptığı sohbette, halkın belediye hizmetlerinden beklentilerine, hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Kentteki esnaf ve iş adamlarını da her fırsatta ziyaret ettiklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Esnaflarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için her zaman halkımızın içinde olduk. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı halkımızla istişare ederek hayata geçirdik. Aynı anlayış içinde halkımızla karşılıklı fikir alış verişi ve istişarede bulunarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA

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