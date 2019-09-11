Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akın, esnaflarla yaptığı sohbette, halkın belediye hizmetlerinden beklentilerine, hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Görev süresinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ve çözüme kavuşturmak için çalıştığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Esnafımızın derdini, sıkıntısını dinliyoruz. Ayrıca ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizleri ağırlayan esnaflarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum."