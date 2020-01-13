Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akın, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnaf ve iş adamlarını her fırsatta ziyaret edip görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.

Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyerek hızlı ve etkin çözüm ürettiklerini anlatan Akın, "Ayrıca ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiyoruz. Başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz ve tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden, zaman mefhumu gözetmeksizin bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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