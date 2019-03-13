Belediye Başkanı Akın'dan İstişare Toplantısı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, doğalgaz, Başkent Enerjisa, Telekom, Fen işleri ve Su İşleri ve taşeron firma yetkilileriyle istişarede bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, doğalgaz, Başkent Enerjisa, Telekom, Fen işleri ve Su İşleri ve taşeron firma yetkilileriyle istişarede bulundu.





Akın, Gazhane Kültür Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, Bartın tarihinde yapılmamış alt yapı çalışmaları yapma imkanının kendilerine nasip olduğunu söyledi.





Bunlardan başlıcalarının atıksu arıtma tesisi, doğalgaz, alternatif su hattı ve birçok noktada şebeke hatlarının yenilenmesi gibi çalışmalar olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:



"Bir şehre doğalgaz gelmesi demek, 400 kilometreden fazla yol, 600 kilometreden fazla kaldırım demek. Allah'ın izniyle halkımıza hizmet aşkı ile çıktığımız yolu alnımızın akıyla tamamladık. Hem doğalgazın abonelere ulaşmasını sağladık, hem yollarımızı ve kaldırımlarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu süreçte yaptığımız çalışmalara verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse yeni dönemde çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. Yeni projelerimizle kentimizin yükselen değerini yerli ve yabancı turistlerimize sunarak yerel ekonomimizin canlanmasını sağlayacağız. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, halkımızın da verdiği destekle Bartın'ımızı en iyi yerlere taşıyacağız."

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