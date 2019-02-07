Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Akın'dan Okul Ziyaretleri

Belediye Başkanı Akın'dan Okul Ziyaretleri

9 dakika önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi ve Bartın Lisesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Akın'dan Okul Ziyaretleri, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi ve Bartın Lisesi'ni ziyaret etti.

İlk ziyaretini Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'ne gerçekleştiren Başkan Akın, okul müdürü Durak Doğan ve öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya geldi. Talep ve önerilerinin konuşulduğu ziyarette Akın, belediye olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Akın, Bartın Lisesi ziyaretinde de okul müdürü Ercan Çelik, öğretmeler ve idareciler ile bir araya geldi.

Akın, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksikliklerini, ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşıladıklarını söyledi.

Akın, şöyle konuştu:

"Okullarımızın gerek altyapı gerek üst yapı gerekse de kültürel ve sosyal aktivitelerinde gereken desteği vermeye gayret ettik. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarını rahatça sürdürebilmelerini arzu ediyoruz. Bunu sağlamak amacıyla da eğitim kurumlarımızı ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle sohbet edip görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Bizleri ağırlayan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Bartın, Cemal Akın, Güncel
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