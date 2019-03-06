Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Akın'dan Rektör Uzun'a Ziyaret

Belediye Başkanı Akın'dan Rektör Uzun'a Ziyaret

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Akın'dan Rektör Uzun'a Ziyaret, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Akın, burada yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların şehre değer kattığını söyleyerek, Uzun ile akademik ve idari personele kolaylık diledi.

Uzun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bartın Üniversitesi bulunduğu konum itibarıyla şehrimizin önemli bir markası durumundadır. Üniversite olarak iş birliği içinde Bartın ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlamak gayretindeyiz." dedi.

Akın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Orman Fakültesini de gezerek öğretim görevlileri ve idari personelle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:09 Kaynak: AA

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