Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret - Son Dakika

Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

02.12.2020 13:21
Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret, System.String[]

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet ve Paylaşım Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet ve Paylaşım Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akın, burada, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de hizmete sundukları Sosyal Hizmet ve Paylaşım Merkezi'nde sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışma yapıldığını söyledi.

Merkezin, Kavaklı Yaşam Merkezi, Nurhayat Sütlü Kadın Danışma Merkezi ve Evde Bakım Hizmetleri'nin bulunduğu birimlerden oluştuğunu ifade eden Akın, "Paylaşım Merkezimizde bağışçı vatandaşların kullanmadıkları kıyafet, ayakkabı, ev eşyası gibi çeşitli ürünler toplanıyor. Merkez binada muhafaza edilen bu eşyalar görevli personel tarafından önce yıkanıyor, daha sonra ütülenerek kategorilerine göre erkek giyim, kadın giyim ve çocuk giyim olarak reyonlara yerleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise birime başvurarak ihtiyacı doğrultusunda reyonlardan talep ettiği kıyafetleri temin ediyor." diye konuştu.

Evde Bakım Hizmetleri biriminde 65 yaş üzeri vatandaşlar için kıyafet yardımı ve talep olduğu takdirde yemek ihtiyaçlarının da giderildiğini anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Bir diğer birimimiz olan Kavaklı Yaşam Merkezimiz ise diğer yaşam merkezlerimizde olduğu gibi doğum günü, mevlit, toplantı, öğrenci kardeşlerimizin eğitim faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarının seminer gibi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Ancak şu an pandemi sürecinde olduğumuz için bu tür faaliyetlere izin verilmiyor. Kadın Danışma Merkezi ofisinde merkez personeli ve gönüllü avukat görev yapıyor. Bu birime başvuran vatandaşlarımız, kişisel hakları ve şahsını ilgilendiren tüm konularla ilgili gönüllü avukattan bilgi alabiliyor."

Cemal Akın, Kavaklı, Bartın, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret - Son Dakika


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