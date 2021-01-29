Belediye Başkanı Akmurat: "Baskil Devlet Hastanesi E-1 statüsünde hizmet verecek" - Son Dakika

Belediye Başkanı Akmurat: "Baskil Devlet Hastanesi E-1 statüsünde hizmet verecek"

29.01.2021 14:57
Belediye Başkanı Akmurat:

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Devlet Hastanesinin E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirtti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Devlet Hastanesinin E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirtti.

Akmurat yaptığı açıklamada, 2017 yılında hizmete giren 10 yataklı Baskil Devlet Hastanesinin bundan sonra E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirterek, bu grupta yer alan hastanelerde kadın-doğum, genel cerrahi, dahiliye ve çocuk uzman hekim zorunluluğu bulunduğunu, bu branşlarda atama yapılacağını söyledi.

Hastanenin yeni statüsüyle ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Akmurat, bunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İhsan Akmurat, Genel Cerrahi, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Belediye Başkanı Akmurat: 'Baskil Devlet Hastanesi E-1 statüsünde hizmet verecek' - Son Dakika


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