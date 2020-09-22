Belediye Başkanı Akmurat'tan stadyum inşaatında inceleme - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, sentetik çim sahanın stadyuma dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Akmurat yaptığı açıklamada, daha önce yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulundukları Baskil Stadyumunun tribün, soyunma odası, aydınlatma, skorbord ve çevre düzenlemesi işinin Bakanlıkça uygun görüldüğünü söyledi.

Temmuz ayından bu yana devam eden çalışmaların ihale takvimine göre yapıldığını dile getiren Akmurat, stadyumun zamanında tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.