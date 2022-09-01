Belediye Başkanı Aktaş: "200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü" - Son Dakika
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Belediye Başkanı Aktaş: "200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü"

01.09.2022 15:24
Belediye Başkanı Aktaş: "200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü"

Belediye Başkanı Aktaş: "200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü" "Selin yaraları hızla sarılıyor" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sel sularından zarar gören Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "200 civarında ev ve iş yeri zarar gördü.

Belediye Başkanı Aktaş: "200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü"

"Selin yaraları hızla sarılıyor"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sel sularından zarar gören Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "200 civarında ev ve iş yeri zarar gördü. Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri olmak üzere, AFAD ve tüm kurumlar seferber oldular" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Halitpaşa Mahallesi'ne gelerek sel sularında etkilenen yerlerde incelemeler yaptı. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri ve diğer kurumlar yaraların sarılması için seferber oldu. Başkan Aktaş, burada kısa bir açıklama yaparak, "Mudanya başta olmak üzere farklı ilçelerimizde ve Bursa merkezde baş gösteren yoğun yağış ve dolu neticesinde özellikle Mudanya ilçemiz çok ciddi etkilendi. Dün akşam çok değerli valimiz, kaymakamımız, büyükşehir belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız buradaydık. Çalışmalar sabaha kadar devam etti. 200 civarı ev ve iş yerinde zararlar var. Biz şu an hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz. Şu an hayat normal seyrinde devam ediyor. Başta Büyükşehir BUSKİ olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sıkıntılar giderilmeye çalışıyorlar. Bireysel anlamda da yok derenin kıyısına domates ektim, yok dere içinde ağaçlar beraberinde hafriyat dökümleri ve hurdalarla alakalı ve yahut boxlarla yol geçişi sağlamak için suyun debisinin azaltılması noktasında yapılmış benzeri hataların tamamını bertaraf edip işi normale çevirmeye çalışacağız. Burada kriz masası oluşturuldu. Dünden beri çalışmalar hızlı şekilde devam ettiriliyor. Bir taraftan yaralar sarılması ile ilgili komisyon hasar tespitlerini yapıyor. Bireysel olarak evlerin, iş yerlerin finansları ile ilgili devletimizin katkıları da mutlak suretle olacaktır" dedi.

"Kaymakamımız konutlarla ilgili çalışmaya başladı. Şehrin bir kapasitesi var. Kapasitenin üstünde iş yaparsanız, 40-50 yıllık hataların, sıkıntıların sonuçlarıdır" diyen Aktaş, "Bodrum kat olması gereken bir yer, ev konuta dönüştürülmüş, market olmuş, depo yapılmış. Takdir ederseniz ki su gidecek akış yatağa bulamazsa başka yerlere kaçıyor ve su baskınları oluyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Devletimiz güçlüdür. Şehir bugün tamamen normale döndü. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim. 200 civarında iş ve evle ilgili ihbarlar var. AFAD, Büyükşehir BUSKİ başta olmak üzere bütün ekipler seferler oldular. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Aktaş: '200 civarı ev ve iş yeri zarar gördü' - Son Dakika

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