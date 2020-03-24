Belediye Başkanı Ali Kılıç kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyaçlarını sordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Ali Kılıç kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyaçlarını sordu - Son Dakika

Belediye Başkanı Ali Kılıç kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyaçlarını sordu

6 saat önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını tek tek çalarak ihtiyaçlarını sordu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyaçlarını sordu, System.String[]

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını tek tek çalarak ihtiyaçlarını sordu. Başkan Kılıç, "İlaçlarımı alamıyorum" diyen emekli öğretmen Refet Özkan'a evinde kalması gerektiğini belirtti, ayrıca Özkan'ın ilaç listesini alarak ihtiyacı olan ilaçların temin edileceğinin sözünü verdi.


Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi devam eden korona virüs salgınına karşı risk grubunda olduğu için 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları gerektiği yönünde alınan kararların ardından Maltepe Belediyesi ilçedeki vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların kapılarını çalarak "bir ihtiyaçları olup olmadığını" soruyor. Kapılarını açan vatandaşlara evde oldukları için teşekkür eden Kılıç, salgının yayılması geçene kadar evden çıkmamaları gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuyor. Ziyaret ettiği vatandaşlara kolonya ve dezenfektan ürünleri armağan eden Başkan Kılıç, "Maltepe Belediyesi olarak bir telefonla yanınızda olacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacağız" dedi.


"İlaçlarını bulup getireceğim"


Refet ve Nezaket Özkan çiftinin kapısını çalan Başkan Kılıç, çiftin düzenli olarak kullandığı ilaçlarını getirmeye söz verdi. Emekli öğretmen Refet Özkan'ın "Bitmiş ilaçlarım var alamıyorum" demesi üzerine bilgilerini alan Başkan Kılıç "Arkadaşlara da söyleyeceğim, ilaçlarını bulup sana getireceğim" dedi. Günlerdir evden çıkamıyoruz diyen çifte "Sizler bizim başımızın tacısınız. Lütfen bir süre daha evden çıkmayın. Numaram sizde var. Bir ihtiyaç olursa hemen arayın" dedi. Özkan çifti desteği ve ilgisi için Başkan Kılıç'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Ali Kılıç, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:33 Kaynak: İHA

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